Начало съемок уже в августе

Режиссер фильма “Ученик” Кирилл Серебренников объявил о своем новом проекте. Им станет фильм-биография Виктора Цоя

Фильм расскажет о начале музыкальной карьеры Виктора Цоя и малоизвестных фактах из его биографии.

"Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер фильма-лауреата Каннского фестиваля "Ученик" Кирилл Серебренников снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя. Он затрагивает период конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом", - рассказывает продюсер фильма Илья Стюарт.

Сценарий фильма уже написан Михаилом и Лили Идовыми, которые работали вместе над фильмом "Духless 2".

Съемки начнутся в Санкт-Петербурге в августе, а осенью следующего года фильм уже выйдет на экраны кинотеатров. Помимо музыки "Кино", в фильме прозвучат песни и других российских рок-музыкантов.

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