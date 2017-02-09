Фильм расскажет о начале музыкальной карьеры Виктора Цоя и малоизвестных фактах из его биографии.
"Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер фильма-лауреата Каннского фестиваля "Ученик" Кирилл Серебренников снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя. Он затрагивает период конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом", - рассказывает продюсер фильма Илья Стюарт.
Сценарий фильма уже написан Михаилом и Лили Идовыми, которые работали вместе над фильмом "Духless 2".
Съемки начнутся в Санкт-Петербурге в августе, а осенью следующего года фильм уже выйдет на экраны кинотеатров. Помимо музыки "Кино", в фильме прозвучат песни и других российских рок-музыкантов.
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