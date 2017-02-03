В Сибири

Киану Ривза утвердили на главную роль в романтическом триллере "Сибирь" про торговлю алмазами в Сибири

Киану Ривз исполнит роль американского торговца алмазами, который приезжает в Сибирь, чтобы встретиться со своим партнером по бизнесу Петром. Его цель - продать редкие голубые алмазы. Но неожиданно Петр пропадает, и герой Ривза отправляется на его поиски. В сибирском городке он встречает владелицу маленькой закусочной Катю, с которой у него случается роман.

Режиссером фильма был назначен Мэтью Росс, до этого работавший над фильмом "Фрэнк и Лола". Съемки ленты начнутся уже в этом году. Будут ли они также проходить в России - неизвестно.