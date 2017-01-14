Премьера – на Sundance Film Festival 2017

Кейт Бланшетт в роли шахтера, телеведущей, бездомного и таксиста в первом трейлере "Манифеста"

Два года назад Кейт Бланшетт приняла участие в видеопроекте Джулиана Роузфельдта "Манифест" для персональной выставки художника в Австралии. Во время работы над ним Бланшетт примерила роли телеведущей, шахтера, менеджера, ученого, бездомного, учительницы начальных классов, чревовещательницы, балерины, рок-звезды и таксиста. Стоит заметить, что ни в одном из 13 образов актриса не рассказывает о жизни персонажей, от их лица Кейт Бланшетт произносит только манифесты художников разных эпох. Например, учительница младших классов в исполнении Бланшетт призывает детей воровать идеи откуда угодно, цитируя Джима Джармуша: "Ничто не оригинально. Крадите все, что вдохновляет вас и дает пищу воображению". Тревожно холодный голос актрисы превращает слова режиссера в антиутопию.

Спустя два года Джулиан Роузфельдт решил представить свой проект широкой публике. 130-минутное видео превратили в полуторачасовой фильм, у которого уже появился первый трейлер. Премьера картины "Манифест" состоится на кинофестивале Sundance 23 января.