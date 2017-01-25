Актриса Толганай Талгат примет участие в Berlinale Talents

Один из проектов Берлинского кинофестиваля

Актриса Немецкого драматического театра Толганай Талгат, сыгравшая в фильме Адильхана Ержанова "Чума в ауле Каратас", примет участие в программе Berlinale Talents в рамках Берлинского кинофестиваля

Berlinale Talents – специальная программа для подающих надежды режиссеров, операторов, актеров, сценаристов, монтажеров, продюсеров, художников-постановщиков и кинокритиков. Программа существует уже 15 лет и призвана помочь молодым талантам развить свои навыки, а также познакомиться с профессионалами киноиндустрии. В течение шести дней организаторы проводят панельные дискуссии, мастер-классы и ознакомительные встречи с участниками программы. В этом году в ней примут участие 250 человек, в том числе и казахстанская актриса Толганай Талгат.

Толганай Талгат – актриса Республиканского немецкого драматического театра. Девушка получила приз за лучшую женскую роль в фильме Ольги Коротько "Обыкновенный человек" на молодежном фестивале короткометражных фильмов Saryarka Short Film Festival. Сейчас актриса снимается в полнометражном фильме Ольги Коротько "Так себе зима" и стала одной из 15 актеров, которые примут участие в Berlinale Talents. Всего в этом году было подано 2700 заявок.