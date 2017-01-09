"Граница"

Опубликован первый трейлер нового сериала Netflix "Граница" с Джейсоном Момоа в главной роли

Сюжет нового сериала Netflix разворачивается на просторах Северной Америки XVIII века. "Граница" расскажет о противостоянии коренного населения материка и европейских бизнесменов, готовых на все в борьбе за власть и богатства, которые им может принести местная природа. Джейсону Момоа ("Игра престолов", "Аквамен") досталась роль Деклана Харпа, наполовину ирландца, наполовину индейца, который собирается помешать монополизации американских земель. Стоит заметить, что во многом сюжет "Границы" перекликается с другой телевизионной новинкой сезона –сериалом BBC "Табу" с Томом Харди в главной роли.

Премьера первого сезона "Границы" состоится на Netflix уже 20 января.