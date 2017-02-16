Иранский режиссер Ана Лили Амирпур дебютировала в кино три года назад. Ее первый же полнометражный фильм "Девушка возвращается одна ночью домой" произвел фурор на кинофестивале Sundance в 2014 году. В фильме рассказывалось о вымышленном иранском городе Бэд Сити, который населяют вампиры, дилеры и ближневосточный Джеймс Дин.
"Плохая партия" – вторая работа Амирпур, необычный сюжет которой также достоин фильмографии Николаса Виндинга Рефна. Действие картины происходит в постапокалиптичном мире, где обитает сообщество каннибалов. Одного из них играет Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен"). Поймав свою очередную жертву, он неожиданно влюбляется в нее. Играет потенциальную пищу Джейсона Момоа британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус. "Плохая партия" получила "Особый приз жюри" Венецианского кинофестиваля 2016 года, но достаточно прохладные отзывы критиков.
Амирпур удалось собрать по-настоящему звездный каст для своего фильма. В картине также сыграли Киану Ривз, Диего Луна и Джим Керри.
Предположительно "Плохая партия" выйдет на большие экраны в июне.
Читайте также: Джейсон Момоа мешает колонизации Северной Америки в новом сериале Netflix
И встретил он Катю: Киану Ривз сыграет в романтическом триллере про Сибирь
Киану Ривз в тизере фильма "Джон Уик. Вторая глава"