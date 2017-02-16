"Особый приз жюри" Венецианского кинофестиваля

На экраны планируют выпустить самую необычную картину прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Смотрите первый трейлер "Плохой партии", где Джейсон Момоа играет каннибала

Иранский режиссер Ана Лили Амирпур дебютировала в кино три года назад. Ее первый же полнометражный фильм "Девушка возвращается одна ночью домой" произвел фурор на кинофестивале Sundance в 2014 году. В фильме рассказывалось о вымышленном иранском городе Бэд Сити, который населяют вампиры, дилеры и ближневосточный Джеймс Дин.

"Плохая партия" – вторая работа Амирпур, необычный сюжет которой также достоин фильмографии Николаса Виндинга Рефна. Действие картины происходит в постапокалиптичном мире, где обитает сообщество каннибалов. Одного из них играет Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен"). Поймав свою очередную жертву, он неожиданно влюбляется в нее. Играет потенциальную пищу Джейсона Момоа британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус. "Плохая партия" получила "Особый приз жюри" Венецианского кинофестиваля 2016 года, но достаточно прохладные отзывы критиков.

Амирпур удалось собрать по-настоящему звездный каст для своего фильма. В картине также сыграли Киану Ривз, Диего Луна и Джим Керри.

Предположительно "Плохая партия" выйдет на большие экраны в июне.

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