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На канале Discovery 17 января выходит документальный сериал "Идрис Эльба: Боец", который расскажет, как за 12 месяцев британский актер стал профессиональным кикбоксером

В прошлом году в социальных сетях Идрис Эльба начал делиться снимками и видео со своих тренировок по боксу. Многие поклонники оживились, предполагая, что актер таким образом готовится к роли Джеймса Бонда. Но вопреки ожиданиям и предположениям, интенсивно тренировался Идрис Эльба для документального сериала Discovery – "Идрис Эльба: Боец". Сериал был снят без сценария. Он показывает превращение обычного человека в спортсмена. Итогом тренировок стал поединок актера с профессиональным кикбоксером. На британском телевидении сериал выходит 17 января.