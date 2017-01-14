Безумные истории

Опубликован первый трейлер комедийного сериала "Городские мифы"

Сюжет "Городских мифов" построен вокруг абсурдных и популярных байек о знаменитостях и исторических личностях, которые со временем прижились в фольклоре разных городов мира.

Так, первая серия "Городских мифов" основана на теории, согласно которой Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Марлон Брандо вместе бежали из Нью-Йорка на машине после событий 11 сентября. В следующем эпизоде сериала расскажут о поступлении Адольфа Гитлера в академию живописи. Лидера третьего рейха сыграет Иван Реон ("Игра престолов").

Премьера первой серии "Городских мифов" состоится на британском телеканале Sky Arts 19 января.