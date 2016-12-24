Экспериментальный мини-фильм

Сегодня стало известно, что свой новый короткометражный фильм мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту снимет совместно с Fondazione Prada

Сюжет короткометражной экспериментальной картины будет построен вокруг драматических обстоятельств, которые сопровождают беженцев, пытающихся пересечь границу США и Мексики. В фильме будут использованы элементы виртуальной реальности, разработкой которых займется лаборатория ILMxLAB. Поддержку ленте также окажет кинокомпания Legendary Entertainment. Картину покажут в Fondazione Prada уже этой весной.

Это уже не первая совместная работа Алехандро Иньярриту и Fondazione Prada. В начале 2016 года мексиканский режиссер работал над фестивалем независимого кино "Плоть, разум и дух". Фильмы, отобранные Иньярриту, демонстрировались в Fondazione Prada.