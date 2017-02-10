А Джемма Артертон – ее любовницу

В новом байопике Vita & Virginia Ева Грин исполнит роль британской писательницы Вирджинии Вульф, а Джемма Артертон – роль ее возлюбленной поэтессы Виты Сэквилл-Уэст

Вирджиния Вульф познакомилась с Витой Сэквилл-Уэст, близкой подругой Гертруды Стайн, в 1922 году. Переоценить влияние обеих писательниц друг на друга сложно –специально для издательства Вульфов "Хогарт-пресс" Вита, вдохновленная новаторской прозой в стиле "потока сознания" Вирджинии Вульф, написала экспериментальный роман "Соблазнители в Эквадоре". Чуть позже Вульф пишет роман "Орландо", одно из ключевых произведений своей жизни, названный биографией. Роман запечатлевает образ Виты в лице главного персонажа – Орландо. Принимающий то женский, то мужской облик, путешествующий сквозь время Орландо, возможно, является самым точным отображением сложной и противоречивой натуры Виты Сэквилл-Уэст.

Режиссером фильма станет Чания Баттон, сценарий написала Айлин Эткинс, сыгравшая королеву Мэри в сериале "Корона". В ленте будет показан временной отрезок 1927–1928 годов – именно тогда был написан "Орландо", и сюжет сосредоточится на отношениях двух писательниц. Съемки начнутся уже в этом году.

Читайте также: "Ева Грин сыграет в новом фильме Романа Полански и Оливье Ассайаса"