Премьера - 8 июня

В странном фантастическом фильме "Моя девушка - монстр" Энн Хэтэуэй досталась роль девушки, которая может управлять монстром на другом конце света

Премьера фильма "Моя девушка - монстр" состоялась на кинофестивале в Торонто, а после отправился на ежегодный кинофестиваль "Сандэнс". В фантастическом фильме речь идет об обычной американской девушке Глории (Энн Хэтэуэй), которая осталась без работы и которую бросил молодой человек. Тем временем, на другом конце мира - в Сеуле - появляется гигантский монстр, разрушающий все на своем пути. Новости о появлении монстра разлетаются по всеми миру с небывалой скоростью. Тогда Глория начинает подмечать одну странность - между ней и монстром есть какая-то связь, более того - она может им управлять.