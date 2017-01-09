Премьера - 17 августа

Этим утром на 74-ой церемонии награждения "Золотой глобус" показали новый тизер фильма "Красавица и чудовище"

В новом тизере наконец можно услышать, как поет Эмма Уотсон. В интервью в The Telegraph актриса рассказала, что в течение нескольких месяцев посещала уроки вокала, чтобы самостоятельно исполнить все партии. Некоторые из них были записаны заранее на студии, некоторые актеры исполняли вживую на съемочной площадке.

Сюжет фильма полностью повторяет сюжет мультфильма Disney 1991 года, но отходит от классической истории сказочницы Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В фильме появятся и говорящие часы Когсворт (которые озвучит сэр Иэн Маккелен), и подсвечник Люмьер (Юэн Макгрегор). Мировая премьера фильма состоится 17 марта.



Источник: http://www.buro247.kz/culture/news/pervyy-vzglyad-tizer-treyler-filma-krasavitca-i-chudovishce.html