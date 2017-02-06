Она вернется?

Несколько часов назад в перерыве национального кубка Super Bowl показали первый тизер второго сезона сериала "Очень странные дела"

Финальной игры Super Bowl ждут даже американцы, не заинтересованные в футболе. Все потому, что во время игры презентуют самые новые рекламные ролики и трейлеры самых ожидаемых релизов года. Одним из таких стал тизер нового сезона сериала "Очень странные дела". Из 30-секундного видео практически ничего непонятно, кроме того факта, что мы еще увидимся с девочкой со сверхъестественными способностями по имени Eleven. Также создатели сериала дали понять, что премьера второго сезона запланирована на Хэллоуин 2017 года.

"Очень странные дела" – американский научно-фантастический мини-сериал, созданный братьями Даффер для Netflix. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.