Режиссер "Аватара" – о главных книгах и фильмах в истории жанра

Джеймс Кэмерон анонсировал свой новый проект. Режиссер снимет документальный сериал об истории научной фантастики

Один из самых кассово успешных режиссеров в истории кинематографа, чьи фильмы собрали в сумме больше $5,5 миллиарда, Джеймс Кэмерон объявил о работе над новым проектом. Им станет документальный мини-сериал об истории научной фантастики. С его помощью режиссер планирует рассказать о главных книгах, фильмах и сериалах, которые повлияли на развитие жанра.

Сериал будет состоять из шести эпизодов, а продолжительность каждого составлять около часа. Окончательное название пока неизвестно. На данный момент проект существует под рабочим названием "История научной фантастики от Джеймса Кэмерона".

Премьера сериала запланирована на следующий год.