Война двух актрис

Канал FX готовит к выходу новый мини-сериал "Вражда" о противостоянии двух кинодив Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма "Что случилось с Бэби Джейн?"

Автором проекта стал Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений"). Премьера мини-сериала назначена на 5 марта. Ранее Мерфи заявлял, что мини-сериал будет состоять из нескольких сезонов. Первый посвящен соперничеству двух голливудских актрис Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма 1962 года "Что случилось с Бэби Джейн?". Роли кинодив во "Вражде" достались не менее гениальным Джессике Лэнг и Сьюзен Сарандон. К касту сериала также присоединились Кэтрин Зета-Джонс, Сара Полсон и Стэнли Туччи.

Напомним, на прошлой неделе появилась новость, что Райан Мерфи определился с темой четвертого сезона "Американской истории преступлений". Он будет посвящен роману и скандалу вокруг него 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.