Джессика Честейн сыграет Ингрид Бергман

Джессика Честейн сыграет шведско-американскую актрису Ингрид Бергман в картине "Соблазнить Ингрид Бергман", сообщает Variety. Пока неизвестно, кто станет режиссером, но сценарий фильма уже готов. Его написал Араш Амель, работавший над картиной "Принцесса Монако".

Сюжет фильма сосредоточится вокруг отношений Ингрид Бергман и Роберта Капа, первого американского военного корреспондента, который погиб во Вьетнаме. Его работы публиковал Life. Самый известный его снимок – "Павший солдат" времен Испанской гражданской войны. Картина охватывает временной период от конца Второй мировой войны до середины 60-х годов.

Ингрид Бергман занимает четвертое место в рейтинге Американского института киноискусства "100 величайших звезд кино за 100 лет по версии AFI". Мировую известность ей принесла роль Ильзы Лунд в мелодраме "Касабланка", где она сыграла вместе с Хамфри Богартом.