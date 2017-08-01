Дженнифер Лоуренс, Мишель Пфайффер и Хавьер Бардем в триллере "Мама"

Фильм "Мама" (Mother!) рассказывает об идеальной жизни молодой пары до тех пор, пока в их жизнь не вторгаются незваные гости. Картина Аронофски поборется за "Золотого льва" на 74-м Венецианском кинофестивале, который стартует 30 августа.

Главную роль исполняет Дженнифер Лоуренс, в фильме снимаются Хавьер Бардем, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Эд Харрис и Кристина Розато. Американская премьера картины состоится на 42-м кинофестивале в Торонто.