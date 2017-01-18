Звучит абсурдно, но смешно

Во время церемонии "Золотой глобус" показали первый тизер нового сериала Netflix - комедийный хоррор про зомби

Santa Clarita Diet - новый сериал Netflix, главную роль в котором сыграла Дрю Бэрримор. Сюжет строится вокруг счастливого семейства из маленького городка Санта-Кларита - агента по недвижимости Шейлы, ее мужа и двух детей. Однажды девушка обнаруживает, что сырое мясо ей нравится гораздо больше, а ее сердце больше не бьется. Но это ее не расстраивает - вместе с новыми привычками ей достаются и новые способности вроде огромного запаса энергии и умения виртуозно водить машину. Спокойной жизни мешает лишь одно обстоятельство - ей необходимо питаться человеческой плотью, чтобы выжить. В этом ей решает помочь любящая семья.

Главные роли также исполнили комедийный актер Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро. Премьера сериала назначена на февраль 2017 года.