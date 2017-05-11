Дизайнеры Rodarte сняли полнометражный фильм с Кирстен Данст

Креативные директоры Rodarte Кейт и Лора Малливи сняли полнометражный фильм Woodshock с Кирстен Данст в главной роли

Долгое время информация о режиссерском дебюте сестер Кейт и Лоры Маллави, креативных директоров Rodarte, хранилась в секрете. На днях на официальной странице бренда был опубликован трейлер их первого фильма – фантастической драмы "Вудшок" с Кирстен Данст в главной роли.

В коротком видео актриса бродит по заброшенным окраинам города и лесным тропам. Атмосфера ролика схожа с настроением первой коллекции дизайнеров. Тогда вдохновением для коллекции весна-лето 2006 послужила молодежь Северной Калифорнии, 60-е годы и бесконечные Мьюирские леса, одна из главных достопримечательностей Сан-Франциско. Маленькие пригородные дома, старые автомобили, полуразрушенные станции не раскрывают никаких деталей сюжета, зато передают мрачную и фантазийную атмосферу драмы, в чем-то схожей с последней работой Гаса Ван Сента "Море деревьев".

По сюжету Тереза (Кирстен Данст) борется с навязчивыми видениями. Чтобы избавиться от них, девушка принимает смертельную дозу препарата, но лекарство дает неожиданный эффект.

Премьера фильма назначена на 15 сентября 2017 года.