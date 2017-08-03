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Культура / Кино

"Детройт': фильм Кэтрин Бигелоу о беспорядках 1967 года

В главных ролях Джон Бойега и Уилл Поултер

"Детройт': фильм Кэтрин Бигелоу о беспорядках 1967 года

Кэтрин Бигелоу – первая женщин, получившая "Оскар" как режиссер. Для ее работ характерна очень жесткая, непредвзятая и честная подача информации. Из-за сцены пыток в фильме "Цель номер один" разразился целый скандал, но в итоге фильм получил четыре номинации на "Золотом глобусе" и пять на номинаций  того же "Оскара". Новая неоднозначная тема для Бигелоу – беспорядки 1967 года в Детройте.

Центральная тема фильма –  инцидент в "Алжир Мотель", когда было убито трое черных мужчин, избито семеро и две белые женщины. В главных ролях – Джон Бойега, Уилл Поултер, Элджи Смит, Джейкоб Латимор и Джейсон Митчелл. Премьера в самом Детройте состоялась 25 июля, спустя ровно 50 лет после массовых волнений.

Мировая премьера – 4 августа.  

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