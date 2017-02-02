Режиссер "Прибытия" и "Бегущего по лезвию 2049"

Кинокомпания Legendary Pictures утвердила Дени Вильнева на место режиссера в работе над ремейком "Дюны"

"Дюна" Фрэнка Герберта – один из самых известных научно-фантастических романов XX века. Книга вышла в 1965 году, а спустя 19 лет, в 1984 году, за экранизацию романа взялся Дэвид Линч. В фильме Линча сыграли Стинг и Патрик Стюарт, в "Дюне" также состоялся актерский дебют Кайла Маклахлена. И, тем не менее, картина не окупилась в прокате и собрала всего $27 миллионов при бюджете в 42 миллиона. Провал объясняли сильными различиями в сюжете между оригинальным романом и экранизацией Дэвида Линча. Как признавался сам режиссер, он считает "Дюну" наименее удачным проектом в своей карьере.

В 2000 году по мотивам фантастического романа сняли мини-сериал "Дюна Фрэнка Герберта". И все же грядущий ремейк "Дюны" – первая попытка вернуть культовую научно-фантастическую историю на большой экран с 1984 года. В ноябре прошлого года права на экранизацию романа Фрэнка Герберта приобрела кинокомпания Legendary Pictures. Как объявил сегодня в своем Twitter сын знаменитого писателя Брайан Герберт, теперь студия определилась с режиссером.

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