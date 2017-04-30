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Дэмьен Шазелл снимет еще один мюзикл
И его сюжет нам что-то отчетливо напоминает
Режиссер нашумевшего "Ла Ла Ленда" Дэмьен Шазелл огласил свой следующий проект. Им станет музыкальная драма, которая на этот раз развернется не в Лос-Анджелесе, а в современном Париже. Картина будет называться The Eddy и расскажет о жизни владельца небольшого клуба в неспокойном городе. Что-то напоминает, не так ли?
Сценарием для фильма занимается Джек Торн. Он же работал с Джоан Роулинг над пьесой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая получила театральную премию Лоуренса Оливье.
Параллельно Дэмьен Шазелл работает над биографией Нила Армстронга "Первый человек". Главную роль в фильме исполнит Райан Гослинг.
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