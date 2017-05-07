Поиск
Дэвид Линч заявил об уходе из большого кино
Последней полнометражной работой режиссера станет "Внутренняя империя", вышедшая в 2006 году
21 мая на канале Showtime состоится премьера нового сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". Накануне премьеры режиссёр дал интервью изданию The Sydney Morning Herald. Речь в интервью шла не только о возвращении сериала, с выхода которого прошло 25 лет, но и о полнометражном кино.
Неожиданно, Линч заявил о намерении уйти из большого кино. Подтвердил, что его фильм 2006 года "Внутренняя империя" станет последним полнометражным кино в карьере. Как оказалось, режиссёр разочаровался в современной киноиндустрии: "Все стало слишком другим. Многие замечательные картины приносят скудные сборы, а фильмы, которые собирают хорошую кассу, я не хочу снимать".
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Казахстанский "Павильон ограниченной ответственности" на 57-й Венецианской биеннале
Исламская культура, которой не хватает миру
Как прошел показ круизной коллекции ZhSaken
Праздничный Almaty Pop-Up Store: Выбор Buro 24/7
Met Gala 2017: Как прошло главное модное событие года
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий