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Культура / Кино

Дэвид Линч заявил об уходе из большого кино

Последней полнометражной работой режиссера станет "Внутренняя империя", вышедшая в 2006 году

Дэвид Линч заявил об уходе из большого кино

21 мая на канале Showtime состоится премьера нового сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". Накануне премьеры режиссёр дал интервью изданию The Sydney Morning Herald. Речь в интервью шла не только о возвращении сериала, с выхода которого прошло 25 лет, но и о полнометражном кино.

Неожиданно, Линч заявил о намерении уйти из большого кино. Подтвердил, что его фильм 2006 года "Внутренняя империя" станет последним полнометражным кино в карьере. Как оказалось, режиссёр разочаровался в современной киноиндустрии: "Все стало слишком другим. Многие замечательные картины приносят скудные сборы, а фильмы, которые собирают хорошую кассу, я не хочу снимать".

Дэвид Линч заявил об уходе из большого кино (фото 1)

Buro247.kz

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