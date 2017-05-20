Обезьяны и Вуди Харрельсон: Лучшие трейлеры недели

Трейлеры фильмов и сериалов, которые выходят на экраны этим летом

"Трансформеры: Последний рыцарь"

Масоны, рыцари и трансформеры. К уже знакомой компании добавится и Энтони Хопкинс. Лидер трансформеров Оптимус Прайм исчез. Война людей с машинами продолжается. А герои ищут спасение в прошлом. Премьера боевика состоится 22 июня 2017 года.

"Глоу"

Феминизм и рестлинг в новом сериале от Netflix "Глоу". Над сериалом работает Дженджи Коэн ("Оранжевый – хит сезона") и Лиз Флайв ("Родина"). Сюжет основан на реальном шоу 80-х GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling. В главной роли – Элисон Бри, она играет актрису, у которой неудачно складывается карьера. Дата выхода первого сезона – 23 июня.

"Война Планеты обезьян"

Конец фантастической трилогии "Планета обезьян". Третий фильм расскажет о противостоянии обезьян под предводительством Цезаря (Энди Серкис) и армии людей под руководством Полковника, роль которого исполняет Вуди Харрельсон. В прокате лента появится уже эти летом, 13 июля.

"Эмодзи: Вырази себя"

Эмодзи стали неотъемлемой частью социальных коммуникаций. Sony Pictures решили оживить их в буквальном смысле. Мультфильм расскажет о тайной жизни любимых "смайликов" вне экрана телефона. Официальная премьера состоится 28 июля 2017 года.

"Стеклянный замок"

Бри Ларсон, Наоми Уоттс и Вуди Харрельсон – в драме "Стеклянный замок". В основу фильма легли одноименные мемуары-бестселлер Жанетт Уоллс. Фильм расскажет историю одной американской семьи с пьющим отцом и эксцентричной матерью. Бри Ларсон играет роль уже взрослой дочери, которая на протяжении фильма вспоминает прошлое и пытается справиться с проблемами своего детства. Мировая премьера состоится 11 августа.

"Темный кристалл"

Новый сериал от Netflix по мотивам культового фэнтезийного фильма Джима Хенсона. Тизер показывает процесс создания оригинальных персонажей. "Из всех моих проектов этим я горжусь больше всего", – отзывается Джим о своей работе. Новое шоу станет приквелом к картине 1982 года. Шоураннером выступит Луи Летерье ("Перевозчик", "Невероятный Халк"). Дата выхода пока неизвестна.