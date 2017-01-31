Семь грехов "Оскара": Что не так с самой популярной наградой?

Краткая история

Гнев, гордыня, алчность, лень, похоть, зависть, чревоугодие. В преддверии вручения "Оскара" специально для Buro 24/7 Анвар Мухаметкалиев вспоминает историю самой популярной кинопремии и рассматривает ее через призму человеческих грехов

16 мая 1929 года в одном из залов лос-анджелесского отеля "Рузвельт" собрались 270 человек. Каждый из них заплатил пять долларов за участие в церемонии награждения, которая продлилась всего 15 минут. Не было никакой прямой трансляции, даже по радио, статуэтки еще не получили известное всем ныне прозвище, и никто из номинантов не кусал ногти от переживания, ведь список победителей был опубликован в газете "Лос-Анджелес Таймс" тремя месяцами ранее.

Так началась история если не самой престижной, то уж точно самой популярной награды в мире кино. В этой истории были взлеты и падения, скандалы, слезы, невероятные истории успеха, деньги, политика – в общем, все, как в жизни. Что неудивительно, ведь звезды кино, как бы банально это ни звучало, в первую очередь люди, и потому ничто человеческое им не чуждо. А что может быть более человеческим, чем грех? Сквозь призму семи смертных грехов и рассмотрим главную награду Голливуда.

Гнев

Принято считать, что США не зря называют "плавильным котлом" за смешение множества народностей в единую национальную идентичность. Однако в прошлом году эту нацию расколола не только предвыборная кампания, но в первую очередь премия "Оскар". Даже в такой многонациональной стране и в такой популярной индустрии, как кино, есть проблемы с расизмом. Гневные твиты и акции протеста с лозунгом #OscarsSoWhite возымели результат, ведь в этом году из 20 актерских номинаций 6 достались афроамериканцам. Помимо этого, некоторые журналисты приписывают к достижениям протестующих американцев и номинацию, полученную британским актером индийского происхождения Девом Пателем.

Казалось бы, это победа, достойная миллионов постов либералов всего мира во всех соцсетях. Или нет? За массовым ликованием большинство забыло о том, что помимо афроамериканцев в киноиндустрии представлены и другие меньшинства, страдающие не меньше, а то и больше, от вереницы ролей одного плана, когда азиат в кино играет азиата, а все латиноамериканцы проходят через роль мексиканца, работающего на наркокартель. Гнев им в помощь и хороший хэштег для раскачки.

Очевидно, что расизм остается большой проблемой даже в западном мире, но иногда борьба с ним – исключительно политика, что приводит к очень странным и даже абсурдным результатам. Главной сенсацией премии "Оскар" 2006 года стала неожиданная победа малобюджетной драмы "Столкновение" в номинации "Лучший фильм". Даже сами создатели фильма не ожидали подобного расклада, а режиссер фильма Пол Хэггис спустя годы признавался, что "Столкновение" не заслуживало высшей награды. Когда продюсеры "Столкновения" читали благодарственную речь, режиссер "Горбатой горы" Энг Ли просто встал и вышел из зала. Гнев Ли можно понять, ведь его фильм к тому моменту выиграл все основные премии, включая "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Гордыня

Представьте ситуацию, когда все хвалят вашу роль и пророчат вам "Оскар". Шансы велики, как и соблазн заранее приготовить речь, отрепетировать выход на сцену, улыбку и слезы светлой благодарности. Так кардинал Спенсер в сериале Соррентино репетировал речь перед папством, которое не случилось. А для актрисы Розалинд Расселл в 1948 году "не случился" "Оскар". Будучи заведомо главной фавориткой, Расселл заранее начала вставать в момент объявления победительницы в номинации "Лучшая женская роль". Впрочем, к удивлению многих и в особенности самой Розалинд "Оскар" получила Лоретта Янг. Обладательница пяти "Золотых глобусов" Расселл так и не выиграла актерский "Оскар", ограничившись специальной статуэткой за вклад в дело гуманизма уже в пожилом возрасте.

Алчность

Было бы глупо отрицать важность денежного вопроса для индустрии, созданной, чтобы эти деньги зарабатывать. Победа на "Оскаре", а иногда даже просто получение номинаций может резко увеличить доход от фильма, тем более если речь идет о малобюджетных драмах. Революционером данного подхода считается продюсер Аллан Карр, а его метод продвижения фильма "Охотник на оленей" достоин изучения в учебниках по маркетингу.

Тестовые просмотры трехчасовой драмы о Вьетнамской войне обернулись катастрофой, и студия уже готовилась к провалу фильма в прокате. Но на помощь студии Universal пришел Аллан Карр. Он выпустил фильм в прокат лишь в двух кинотеатрах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в начале декабря, чтобы соответствовать требованиям награды, и пригласил на показы только критиков и членов академии. После этого студия на время сняла фильм с проката практически везде и дожидалась объявления номинантов на "Оскар". И только после того, как было объявлено, что "Охотник на оленей" получил 9 номинаций, фильм был выпущен в широкий прокат с рекламной кампанией, акцентированной на количестве номинаций. Сейчас эта практика широко применяется большинством студий, от мала до велика, но в 1978 году это было новаторством.

Лень

Иногда желание победить любой ценой приводит к тому, что потенциальные номинанты не хотят бороться против заведомо сильных оппонентов и трусливо бегут в менее престижные номинации. В фильме "Девушка из Дании" Алисия Викандер имела больше 50% экранного времени, что автоматически соответствовало параметрам номинации "Лучшая актриса". Но дистрибьюторы фильма Focus Features отчетливо понимали, что шансов у Алисии в борьбе с Бри Ларсон за главную статуэтку просто нет, а потому сконцентрировались на продвижении Викандер в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Викандер, как мы все знаем, в итоге и получила эту премию, тем самым проложив дорогу для Paramount и Виолы Дэвис в этом году. И снова знакомая ситуация: у Виолы Дэвис в драме "Ограды" много экранного времени, да и играет она очевидно главную женскую роль. Но Дэвис и продюсеры фильма логично предположили, что практически гарантированный "Оскар" за роль второго плана лучше, чем просто номинация на "Лучшую актрису". Впрочем, справедливости ради заметим, что Викандер была далеко не первым примером "мошенничества" с номинациями. Вспомним хотя бы "Оскар", полученный Брандо за главную роль в "Крестном отце" в обход Аль Пачино, да и абсурдную по своей сути кампанию по продвижению Сигурни Уивер в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в "Чужом", которую она в итоге не получила.

Похоть

Если говорить о похоти, то трудно не упомянуть один из самых памятных скандалов в истории церемонии. В 2000 году Анджелина Джоли выиграла статуэтку за роль в "Прерванной жизни", и в своей благодарственной речи заявила, что без ума от брата, а потом и вовсе поцеловала его в губы на глазах у шокированной публики. Впрочем, все это лишь детский лепет по сравнению с грехами Романа Полански.

Одним из прижившихся в мире искусства тезисов является "Отделяй творение от личности создателя". Скажем, номинировав Мела Гибсона за "Лучшую режиссуру" в этом году, академия показала, что если и не простила австралийца за его антисемитские высказывания, то хотя бы зарыла топор войны. Но пусть и давний проступок Полански гораздо хуже слов, сказанных в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, объявление о победе Полански в 2003 году вызвало овации стоя от большинства уважаемых людей, включая Мартина Скорсезе, Мерил Стрип и других. Хотя, скажем, Джек Николсон со своего места не поднялся, что неудивительно, ведь именно в его доме Полански изнасиловал 13-летнюю Саманту Гейли.

Зависть

В интервью, данном в 1978 году, Джоан Фонтейн заявила: "Я раньше вышла замуж, раньше выиграла "Оскар", раньше родила. Если я умру, то она все равно рассердится, что я сделала это раньше". Так Фонтейн пошутила в адрес Оливии де Хэвилленд, своей родной сестры. История их противостояния и взаимной ненависти началась еще в раннем детстве и продолжалась с перерывами до самой смерти Фонтейн в 2013 году.

Оливия была старшей сестрой, и актерскую карьеру тоже начала раньше. По этой причине, а также из-за запрета матери на использование фамилии сразу обеими дочерьми Джоан была вынуждена взять псевдоним. Оливия добилась успеха раньше и свою первую номинацию на "Оскар" получила за роль Мелани в "Унесенных ветром". Впрочем, как впоследствии утверждала Джоан, роль досталась Оливии только благодаря ей. Дескать, Джоан пришла на кастинг в чересчур шикарных одеждах, и после фразы "Вы слишком стильная для этой роли" она предложила кандидатуру Оливии.

В 1942 году обе сестры были номинированы на "Оскар", но заветную статуэтку первой получила Джоан. Естественно, после этого отношения между сестрами были разрушены навсегда. Оливия все же "отыгралась", и в конце 1940-х дважды выиграла премию, тем самым обойдя сестру хотя бы в количестве статуэток. Еще одной победой, наверное, можно считать то, что Оливия смогла пережить свою сестру, и вполне отлично чувствует себя в 100-летнем возрасте.

Чревоугодие

Первые церемонии награждения "Оскар" включали в себя банкеты прямо во время награждения. Однако все изменилось в 1943 году. Шла Вторая мировая война, и организаторы церемонии решили, что пир знаменитостей в дорогих нарядах был бы неуместным в этом тяжелое время. Ну а традиция проведения ужинов после награждения закрепилась в 1953 году, когда церемонию впервые показывали по телевидению. Никто из звезд не хотел быть пойманным на камеру жующим. Сейчас основной ужин проводится после церемонии, на так называемом губернаторском бале.

Еще одним плюсом отсутствия еды и алкоголя на "Оскарах" является то, что некоторые предрасположенные к этому звезды не роняют свой авторитет на публике. Не секрет, что любимица Америки Дженнифер Лоуренс любит выпить. Несколько лет назад Джен все же умудрилась настолько напиться, что ее вырвало прямо на ступеньках дома, где проходило организованное Мадонной афтер-пати "Оскара".

В среде киноманов и эстетов принято относиться к премии "Оскар" с презрением. Дескать, это популистская награда, не отражающая настоящее положение дел и не отмечающая действительно лучшие работы. И даже если в этой критике и есть рациональное зерно, невозможно отрицать важность "Оскаров" в сознании обычного зрителя, для которого и создается массовое кино. И этому обычному зрителю "Оскар" будет интересен до тех пор, пока он будет оставаться настолько человечным, насколько это возможно. Со всеми недостатками, проблемами и даже смертными грехами.

Иллюстрации: Айгерим Туменбай