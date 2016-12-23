Новый триллер от Amazon

В Сети появился первый трейлер "Затерянного города Z", нового триллера от Amazon с Томом Холландом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер

В центре сюжета "Затерянного города Z" вовсе не зомби, как можно было предположить. Фильм основан на бестселлере Дэвида Грэнна и рассказывает об экспедициях в Южную Америку начала прошлого века. Главный герой картины – полковник Фоссет, член Королевского географического общества, отправился на поиски некого затерянного города в Бразилии. Перед отъездом Фоссет завещал ни в коем случае не организовывать поиски его группы, если она не вернется из экспедиции к назначенному сроку.

Так и случилось – из экспедиции ни Фоссет, ни группа так и не вернулись. Многочисленные поиски исследователей и попытки установить маршрута остались безуспешными.

Роль полковника Фоссета в фильме исполнил Чарли Ханнэм. Также в фильме приняли участие Том Холланд, Роберт Паттинсон и Сиенна Миллер. Режиссером картины выступил Джеймс Грэй, обладатель "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Маленькая Одесса".



Премьера фильма назначена на 14 апреля.