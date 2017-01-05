Вместе навсегда

7 января на канале HBO состоится премьера документального фильма Bright Lights о недавно ушедших из жизни дочери и матери, двух известных актрисах – Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс

Премьера документального фильма Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале. На телевидении картину собирались показать позже, но из-за внезапной смерти актрис с разницей в один день премьеру перенесли на 7 января. В документальном фильме о Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будет продемонстрировано много эксклюзивных кадров из семейного архива, доброго юмора и остроумные видеозарисовки из повседневной жизни звездной династии.