Премьера документального фильма Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале. На телевидении картину собирались показать позже, но из-за внезапной смерти актрис с разницей в один день премьеру перенесли на 7 января. В документальном фильме о Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будет продемонстрировано много эксклюзивных кадров из семейного архива, доброго юмора и остроумные видеозарисовки из повседневной жизни звездной династии.
Трейлер документального фильма HBO о Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс
Вместе навсегда
7 января на канале HBO состоится премьера документального фильма Bright Lights о недавно ушедших из жизни дочери и матери, двух известных актрисах – Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс
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- Buro247.kz
- Опубликовано
- 05.01.2017 16:01:20
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