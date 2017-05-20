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Культура / Кино

Кортни Лав в фильме о братьях Менендес

История самых известных убийц современной Америки

Кортни Лав в фильме о братьях Менендес

В 1989 жизнь богатой семьи Менендес трагически закончилась. Несмотря на высокий забор и систему безопасности, в их особняк пробрались два человека. Первым был убит глава семьи – Хосе, ему выстрелили в затылок из ружья 12-го калибра, потом его супруга. Убийцами оказались их дети – братья Менендес, которым нужны были деньги.

За экранизацию этой трагедии взялись Фентон Бэйли (Ру Пол Дрэг-Рэйс) и Рэнди Барбато (В глубокой глотке). Роль матери исполнит Кортни Лав. Последний раз Кортни играла в полнометражном фильме в 2010 году ("Прямо в ад").  Картина обещает пролить свет  на личную жизнь и мотивы двух братьев. Роль Лайла исполнит Нико Торторелло, Эрика – Мико Оливье.

В прокате лента появится 10 июня 2017 года.

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