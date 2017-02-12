В главной роли - Диего Луна

Джоэл и Итон Коэны будут работать над сценарием к очередному ремейку “Лица со шрамом”

Режиссеры будут писать сценарий к новому "Лицу со шрамом" не с чистого листа, а только доработают его. Историю Тони Монтаны перенесут в наши дни, а сыграет наркобарона Диего Луна. Картина еще не обзавелась режиссером. На это место претендуют Дэвид МакКензи ("Любой ценой") и Питер Берг ("Хэнкок", "Уцелевший", "День патриота"). Зато дата премьеры уже известна - 10 августа 2018 года.

Наиболее известная версия "Лица со шрамом" снята в 1983 году Брайаном де Пальма с Аль Пачино в главной роли. Однако оригинальная картина вышла еще в 1932 году, ее сняли по роману Армитэджа Трэйла. Работа над новым ремейком заняла у студии Universal шесть лет, один сценарий пишут уже два года.



В прошлом Джоэл и Итон Коэны совершенствовали сценарии к фильмам "Шпионский мост" Стивена Спилберга и "Несломленный" Анджелины Джоли.

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Ремейку фильма "Лицо со шрамом" нашли нового сценариста