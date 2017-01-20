По бестселлеру Джеффри Тубина

По информации Variety, новый сезон “Американской истории преступлений” посвятят скандальному роману между бывшим президентом США Биллом Клинтоном и Моникой Левински

Создатель сериала "Американская история преступлений" Райан Мерфи начал работу над четвертым сезоном шоу. В его основу ляжет история скандального романа 42-го президента США Билла Клинтона с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Во время стажировки в Белом доме у Левински начались отношения с Клинтоном, подробности которых она раскрыла своей подруге и сотруднице министерства обороны Линде Трипп. Она же тайно записала личные разговоры Клинтона с Левински, которые стали причиной крупнейшего политического скандала в истории США.

Райан Мерфи уже приобрел права на экранизацию бестселлера Джеффри Тубина "Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента". Писатель также станет одним из сценаристов четвертого сезона.

И хотя на данный момент на экраны вышел только один сезон "Американской истории преступлений", его создатель Райан Мерфи анонсировал работу уже над тремя следующими сезонами шоу. Второй сезон сериала посвятят последствиям урагана "Катрина", третий - убийству итальянского дизайнера Джанни Версаче.

Масштаб работы над сериалом неудивителен: шоу завоевало широкое признание и популярность уже после первого сезона. "Американская история преступлений" получила 22 номинации на "Эмми" и выиграла в девяти из них. Жюри недавно прошедшей премии "Золотого глобуса" признали шоу лучшим мини-сериалом года, а Сара Полсон победила в номинации "Лучшая актриса мини-сериала" за роль в нем же.