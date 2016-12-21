Фильм Гора Вербински

Режиссер Гор Вербински вернулся к хоррорам. Его новый проект – интригующий, с прекрасной визуальной составляющей фильм "Лекарство от здоровья", главные роли в котором исполнили Дэйн ДеХаан и Миа Гот

По сюжету картины главный герой, роль которого исполняет Дэйн ДеХаан, отправляется в Швейцарские Альпы, чтобы из одного из санаториев забрать своего начальника. В итоге он попадает в психиатрическую больницу на таинственном острове, где, по всей видимости, над людьми ставят страшные эксперименты. В стремлении разобраться, что творится в оздоровительном центре, и вывести персонал на чистую воду, главный герой сам попадает в ловушку.

Компанию Дэйну ДеХаану в фильме "Лекарство от здоровья" составили Миа Гот и Джейсон Айзекс. Премьера картины назначена на 16 февраля 2017 года.