Основано на реальных событиях

После долгого перерыва Арнольд Шварценеггер возвращается в новой драме режиссера Элиотта Лестера

После ролей в многобюджетных боевиках Арнольд Шварценеггер решил обратиться к драматическим образам. В новой картине "Последствия" бывший мэр Калифорнии сыграл архитектора, потерявшего в авиакатастрофе дочь и жену. Герой решает самостоятельно наказать диспетчера, виновного в трагедии. Продюсером фильма Эллиотта Лестера выступил Даррен Аронофски. Сценарий написал Хавьер Гульон ("Враг" Дени Вильнева). Премьера фильма запланирована на 7 апреля 2017 года.

Картина основана на реальной истории архитектора Виталия Калоева. 1 июля 2002 года все члены его семьи (жена, сын и дочь) погибли в авиакатастрофе над Боденским озером. В 2004 году Калоев совершил убийство авиадиспетчера Питера Нильсена, считая его ответственным за авиакатастрофу.