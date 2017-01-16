Фильмы и сериалы

К концу 2017 года Apple покажет собственные фильмы и сериалы

По сообщениям The Wall Street Journal, в данный момент Apple активно начинает работу над созданием собственных фильмов и сериалов. Как утверждают источники WSJ компания уже вела переговоры с голливудскими продюсерами и топ-менеджерами киностудий по поводу покупки сценариев и продвижения фильмов и сериалов. Первые продукты должны выйти уже в конце 2017 года. Видео будут входить в пакет услуг Apple Music.

О конкуренции с Netflix и Amazon речи не идет, сообщает WSJ. Apple не планирует выпускать большое количество видеоконтента, скорее это будут штучные, но очень качественные сериалы и фильмы. А вот со Spotify компания хочет конкурировать. На данный момент у Spotify 95 миллионов пользователей (40 из них - платящих), а у Apple Music - всего около 20 миллионов.