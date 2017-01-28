Уже в апреле

Сервис для чтения электронных книг Bookmate анонсировал запуск аудиокниг в апреле

По информации vc.ru, Bookmate заключил контракт с датской телеком-компанией Telmore. Теперь абоненты этого оператора получат доступ к сервису. Но одним из условий заключения сделки стало наличие аудиокниг. Аудиокниги на датском станут доступны с начала апреля, а уже к лету Bookmate планирует расширить электронную медиатеку, добавив туда книги на английском, русском, испанском и немецком.

Сегодня Bookmate насчитывает более 850 000 книг на 12 языках, 300 000 из которых представлены на английском и 16 тысяч – на датском. По словам управляющего партнера Bookmate Андрея Баева, аудиокниги должны были появиться в каталоге гораздо раньше, но только сейчас разработчики смогли полноценно заняться их внедрением.