Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Одна из самых престижных наград в мире английской литературы – Букеровская (The Man Booker Prize). Премия вручается автору за роман, написанный или переведенный на английский язык, независимо от гражданства. В этом году были номинированы шесть абсолютно разных книг. Победитель уходит домой не только с премией, но и с премией в 50 000 фунтов стерлингов.

Номинанты

Французский писатель Матиас Энар и его произведение "Компас" в переводе Шарлотты Манделл. За свою книгу Матиас уже был удостоен Гонкуровской премии.

Израильский публицист, живой классик израильской литературы Давид Гроссман, с романом "Конь заходит в бар" в переводе Джессики Коэн. Помимо авторства Давид активно занимается общественно-политической деятельностью.

Рой Якобсен родом из Норвегии, с романом "Невидимый", переводчиками стали Дон Бартлетт и Дон Шоу. Литературный дебют Роя случился в 1982 году, с тех пор его творчество наполнено норвежской жизнью, культурой и политикой.

Датская писательница Дорт Норс, с книгой "Зеркало, плечо, сигнал", перевод – Михаэль Хоекстри. Дорт – первый датский автор, напечатанный в The New Yorker.

Амос Оз, с романом "Иуда", переводчиком стал Николя де Ланге. За свои 77 лет Амос удостоился бесчисленного множества наград. "Иуда" поднимает вопрос взросления в проблемном Иерусалиме двадцатого века.

Саманта Швеблин, аргентинская писательница, с произведением "Лихорадочный сон" в переводе Меган Макдауэлл. В 2012 году ее наградили международной премией Хуана Рульфо за новеллистику, а в 2012-м Меган вошла в список наиболее интересных авторов Granta.

Победитель будет объявлен 14 июня в музее Виктории и Альберта.