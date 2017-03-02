$65 миллионов

Барак и Мишель Обама продали права на публикацию своих мемуаров за $65 миллионов

За право публикации мемуаров Барака и Мишель Обама боролось сразу несколько издательств. Свое личное предпочтение они отдали Penguin Random House, с которым уже сотрудничали. Контракт с четой Обама обошелся издательству в $65 миллионов. Это самый дорогой контракт в истории американских издательств. Например, Джордж Буш получил за свои "Ключевые решения" (2012) только $10 миллионов, Билл Клинтон - $15 миллионов за автобиографию "Моя жизнь". Большую часть доходов от будущих продаж чета Обама пожертвует на благотворительность через свой фонд The Obama Foundation. Как заявляет генеральный директор издательства Маркус Дол, мемуары Барака и Мишель Обама должны стать "событием невероятного мирового масштаба и значения".

Детали остаются пока неизвестными. Сообщается лишь, что контракт заключен на две книги. Барак Обама расскажет о годах работы в Белом доме, а Мишель напишет мотивирующую историю своей жизни, нацеленную на молодую аудиторию.

И Барак, И Мишель Обама уже имеют литературный опыт. Обе книги Барака Обама "Мечты моего отца" (1995) и "Дерзость надежды" (2006) вышли еще до начала его первого президентского срока, разошлись миллионными тиражами и принесли ему славу талантливого прозаика. Мишель Обама опубликовала свою книгу в 2012 году - "Выращенные в Америке" о еде и садоводстве.

Читайте также: Жизнь после Белого дома: Где теперь будет жить семья Обама

Thank You Obama - одежда для фанатов 44-го президента США

Барак Обама - о Дональде Трампе и президентских выборах в США

Spotify предлагает работу Бараку Обаме