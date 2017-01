Легендарные показы прошлого в книге журналиста Аликс Браун

Runway: The Spectacle of Fashion

Книга Runway: The Spectacle of Fashion – настоящий экскурс в ту эпоху, когда Интернет еще не стал неотъемлемой частью мира моды. Как проходили легендарные показы Рафа Симонса, Александра МакКуина, Хуссейна Чалаяна, Джона Гальяно и многих других – в масштабном исследовании Аликс Браун

Сегодня, в эпоху инстаграма, социальные сети и медиаплатформы захватили власть –большинство показов делается с расчетом именно на эти каналы коммуникаций. Но так было не всегда. Именно этому периоду, до прихода социальных сетей и Интернета в мир моды, и посвящена новая книга редактора W magazine Аликс Браун.

Браун начала посещать показы в начале 90-х годов, за много лет до запуска Style.com. Тогда показы проходили полностью за закрытыми дверями, и у непосвященных не было никакой возможности взглянуть на них – ты либо должен был быть там, либо мог довольствоваться двумя-тремя фотографиями из The New York Times или Women's Wear Daily. И то фотографии зачастую были не самого хорошего качества – размытые, пересвеченные и снятые не с самого удачного угла. Книга Runway: The Spectacle of Fashion стала результатом масштабного фотоисследования. Браун отыскивала старинные дискеты с архивными фотографиями и всеми путями пыталась извлечь снимки с устаревших носителей, чтобы рассказать о легендарных показах – John Galliano, весна 1996, Raf Simons, осень 2001, Helmut Lang, осень 1993 и многих других. Многие из этих фотографий никогда не публиковались. Приобрести книгу можно уже на Amazon.