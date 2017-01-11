14-я книга писателя

Японский издатель Харуки Мураками Shinchosha Publishing Co. подтвердил выход новой книги писателя

По сообщению издательства, новая книга Харуки Мураками сначала выйдет в Японии. Произведение будет называться "Убийство командора" (Killing commendatore) и состоять из двух частей: "Возникновение идей" и "Движение метафоры".

Оба тома книги уже написаны и поступят в продажу в Японии 24 февраля. "Убийство командора" – 14-я книга писателя. Предыдущий роман Харуки Мураками под названием "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий" вышел в 2013 году. Дебютный роман писателя "Слушая песню ветра" увидел свет в 1979 году. За 38 лет писательской карьеры книги Мураками принесли автору всемирную известность, переводы на 40 языков мира и несколько номинаций на Нобелевскую премию по литературе.

Дата выхода русскоязычной версии нового романа Харуки Мураками пока остается неизвестной.