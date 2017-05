For those who listen – книга-проект фотографа Юло Хан

Юло Хан - казахстанский фотограф, который сейчас живет и учится в Швейцарии. Сейчас Юло заканчивает магистратуру в университете Ecal Ecole Cantonale d’arts de Lausanne. Книга For those who listen - ее выпускной проект. С середины февраля она активно развивала концепцию, собирала материал и работала над версткой.

For those who listen - это книга о невербальном общении, ведь мы получаем более 50% информации через жесты. Книга - своеобразный молчаливый диалог между читателем и изображением, небольшое руководство с разными жестами из разных культур и стран. "Мне важно было создать не только визуально занимательный контент, но и передать тактильную составляющую книги как объекта через печать. Весь небольшой тираж был буквально напечатан вручную страница за страницей на ризографе в Цюрихе, мной и графическим дизайнером Жакопо Атзори, который помог мне дать этой книге законченность" - рассказывает Юло.

Книгу For those who listen можно будет увидеть и приобрести на Offprint в Лондоне с 19 - 21 мая в Turbine Hall, Tate Modern.

skjcnksjcnkscnksdnksndksjdnkjcsn