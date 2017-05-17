Поиск
For those who listen – книга-проект фотографа Юло Хан
Визуальное пособие по языку жестов
Юло Хан - казахстанский фотограф, который сейчас живет и учится в Швейцарии. Сейчас Юло заканчивает магистратуру в университете Ecal Ecole Cantonale d’arts de Lausanne. Книга For those who listen - ее выпускной проект. С середины февраля она активно развивала концепцию, собирала материал и работала над версткой.
For those who listen - это книга о невербальном общении, ведь мы получаем более 50% информации через жесты. Книга - своеобразный молчаливый диалог между читателем и изображением, небольшое руководство с разными жестами из разных культур и стран. "Мне важно было создать не только визуально занимательный контент, но и передать тактильную составляющую книги как объекта через печать. Весь небольшой тираж был буквально напечатан вручную страница за страницей на ризографе в Цюрихе, мной и графическим дизайнером Жакопо Атзори, который помог мне дать этой книге законченность" - рассказывает Юло.
Книгу For those who listen можно будет увидеть и приобрести на Offprint в Лондоне с 19 - 21 мая в Turbine Hall, Tate Modern.
skjcnksjcnkscnksdnksndksjdnkjcsn
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Время вспять: Второй выпускной бал
The Ocean Cleanup очистят Тихий океан за пять лет
Мэр итальянской деревушки готов оплатить переезд всем новым жителям
Презентация новой коллекции Van Cleef & Arpels в Алматы
Скоро в кино: Лучшие трейлеры прошедшей недели
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий