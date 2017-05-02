Бьорк выпустит книгу с нотными партитурами своих песен

Новая книга Бьорк будет называться "34 произведения для органа, фортепиано, клавесина и челесты". В нее войдут нотные партитуры произведений из студийных альбомов певицы – Debut, Vulnicura, Drawing Restraint и Selmasongs. Работу над книгой Бьорк вела шесть лет в сотрудничестве с пианистом Джонасом Сеном. По словам певицы, издание "расширит возможности традиционной нотной записи при помощи уникальных шрифтов, художественных работ и трехфазной системы печати". Дизайном книги занималась гравюрная компания Notengrafik Berlin.

"Идея возникла во время моего первого тура с Бьорк в 2007 и 2008 годах, где я играл на нескольких разных клавишных инструментах в группе, – объясняет Сен. – В некоторых песнях я играл на органе, в другом – на челесте, фортепиано или клавесине. Задумка состояла в том, чтобы создать единую нотную партитуру, которая отражала бы характер каждого инструмента". Релиз издания запланирован на 5 июня. Желающие смогут приобрести его на выставке Björk Digital в Лос-Анджелесе.