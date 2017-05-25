5 книг на лето от Билла Гейтса

Билл Гейтс 20 раз подряд становился богатейшим человеком США и 16 раз во всем мире. Филантроп, в полном понимании этого слова: он вложил в фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 миллиардов. Также предложил всем миллиардерам передать половину своего состояния на благотворительность. Всегда интересно, что читает такой человек. В своем блоге Билл выложил список из пяти книг на лето. "Лето – это хорошее время, чтобы выбраться: на пляж, в горы или в мир прекрасной книги", – написал Гейтс.

Тревор Ной, "Преступник по праву рождения" (Born a Crime)

Автобиографическая комедия написана южноафриканским комиком, ведущим The Daily Show, – Тревором Ноем. Книга рассказывает о процессе взросления светлокожего подростка в Африке после апартеида.

"Большая часть истории взросления Ноя трагична. Но каждый, кто смотрел его монологи, знает – даже самые трогательные истории заставят вас смеяться".





Мейлис де Керангаль, "Чинить живых" (Réparer les vivants)

Роман взял несколько призов, включая Prix Orange du Livre и Grand prix RTL du livre во Франции и в 2017 году Wellcome Book Prize. Сюжет развивается вокруг операции по пересадке сердца подростка, погибшего в страшной аварии. Операция длится 24 часа, на протяжении которых мы знакомимся с историями пациентов, медсестер и врачей.

"Хотя вы и найдете эту книгу в разделе "fiction" книжного магазина, то, что сделала де Керангаль в истории о горе, ближе к поэзии".

Джей Ди Ванс, "Деревенская элегия"

Книга представляет собой анализ рабочего американского класса в период жуткого кризиса. История тесно переплетена с историей самого автора. Недавно стало известно, что экранизацией произведения займется Рон Ховард.

"Несмотря на то, что история рассматривает сложные вопросы культурного характера и семейные проблемы за гранью бедности, настоящая магия заключается в самой истории и смелости Вэнса рассказать ее".

Юваль Ной Харари, "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня"

На деле Юваль Ной – израильский военный историк-медиевист и профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме. Его последняя книга поднимает вопрос, что же дальше будет с человечеством в современном мире.

"Я рекомендовал его работу в прошлом году. Новая провокационная книга такая же сложная, читаемая и провоцирует на размышления".

Джимми Картер, "Полноценная жизнь: размышления в 90 лет"

Бывший 39-й президент США Джимми Картер написал не один десяток книг. Последняя его книга – это своеобразная автобиография, в которой Джимми рассматривает свою жизнь после 90-го дня рождения.

"Книга даст понять, каково это – расти в деревне в Джорджии. В доме без воды и электричества. Как это подготовило его к лучшему и худшему в Белом доме".