Музей Кастеева выставляет любимого казахстанского художника – Сергея Калмыкова

Более 1000 работ Калмыкова собрали в один каталог в музее А. Кастеева. 13 мая здесь откроется выставка одного из самых любимых казахстанских художников, на которой представят уникальное издание – многие из его работ публикуются впервые.

Сергей Калмыков считается одним из важнейших представителей русского авангардного искусства. Он создал более полутора тысяч картин, рисунков, иллюстраций и декораций. Самый активный период его творчества – с 1935 по 1964 год, когда Калмыкова пригласили в качестве художника по костюмам в Академический театр оперы и балета им. Абая. В это время художник создал самые известные свои театральные декорации, картины и произведения станковой живописи. Будучи учеником Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского, он работал с абстракцией, но потом его собственный стиль поменялся в сторону сюрреализма.

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В настоящее время имя Сергея Калмыкова широко известно не только в Казахстане, но и зарубежом – его работы находятся в коллекциях Русского музея в Санкт-Петербурге и Пушкинского музея в Москве. Много картин хранится в частных коллекциях в России, США и Европе. На выставке, которая продлится до 30 июля, будут представлены лучшие произведения мастера, некоторые экспонируются впервые.

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