Золотую статую Кейт Мосс выставят на аукционе Sotheby's

Erotic: Passion and Desire sale

Золотую статую супермодели Кейт Мосс в позе йоги сможет приобрести любой желающий на аукционе Sotheby's за 90 тысяч фунтов

В следующем месяце в Лондоне на аукционе Sotheby's под названием Erotic: Passion and Desire sale будут выставлены на продажу эротическая фотография авторства Хельмута Ньютона под названием Domestic Nude III: In the Laundry Room at the Château Marmont Hollywood (начальная стоимость – 40 тысяч фунтов), работа Пабло Пикассо 1932 года Nu couché ("Лежащая обнаженная женщин"). Одним из самых дорогих лотов аукциона станет скульптура Кейт Мосс "Сирена" (2008 год) авторства британского художника Марка Куинна, выполненная из 18-каратного золота. Стартовая цена скульптуры супермодели в откровенной позе йоги составляет 90 тысяч фунтов.