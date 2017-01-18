Венецианская биеннале, documenta 14 и другие главные выставки года

16 главных выставок

57-я Венецианская биеннале, documenta 14, Сай Твомбли в Центре Помпиду, Красински и Кляйн в Tate Liverpool, Модильяни в Tate Modern, коллекция Щукина в Foundation Louis Vuitton, Бэкон в Штутгарте, Климт и Шиле в ГМИИ Пушкина и другие главные выставки современного искусства в 2017 году

Ив Кляйн, Tate Liverpool Exhibition





21 октября 2016 – 5 марта 2017

Ив Кляйн считается одним из наиболее важных представителей послевоенного европейского искусства. Ключевыми работами в его творчестве стали монохромы, для которых художник разработал собственный оттенок синего цвета YKB. Кляйн наносил его на холсты разными способами: собственноручно кистями или окрашивал в синий цвет моделей, которые под аккомпанемент оркестра прислонялись к холстам обнаженными телами.

Выставка в ливерпульском филиале галереи Tate – первая экспозиция работ Ива Кляйна за последние 20 лет. До 5 марта в стенах галереи можно увидеть 40 ключевых работ художника, включая синие монохромы, скульптуры, фотографии и рельефы из морских губок.

Сай Твомбли, Центр Помпиду в Париже





30 ноября 2016 – 24 апреля 2017

2017 год будет богатым на выставки американского послевоенного искусства. Одна из важнейших – ретроспектива работ Сая Твомбли, одного из величайших абстрактных экспрессионистов и самых дорогих. Он стал третьим в истории современным художником, чье произведение выставлено в Лувре на постоянной основе. В парижском Центре Помпиду находятся 140 работ Твомбли, включая циклы "Девять дискурсов о Коммоде" (1963), "Пятьдесят дней на Илиаме" (1978) и "Коронация Сесостриса" (2000). Посетители выставки также смогут увидеть выдающийся образец творчества Твомбли – безымянную картину 1970 года, которую художник нарисовал мелками на классной доске.

Роберт Раушенберг, Tate Modern London





1 декабря 2016 – 2 апреля 2017

Современник Сая Твомбли американец Роберт Раушенберг также известен как один из важнейших представителей абстрактного экспрессионизма, а позже и концептуального искусства наряду с поп-артом. В создании своих работ Раушенберг не стеснялся использовать самые неожиданные материалы, включая мусор и отбросы, тяготея к идеям редимейда. Первая за 35 лет выставка произведений Раушенберга такого масштаба в Великобритании организована в сотрудничестве с нью-йоркским MOMA. Это также первая масштабная ретроспектива работ художника с момента его смерти в 2008 году.

"За звездами. Мистический пейзаж от Моне до Кандинского", Музей Орсе в Париже





14 марта – 25 июня 2017

Грядущая выставка в парижском Музее Орсе объединит работы целой плеяды знаковых художников XIX и XX века. В рамках выставки будет изучен мистицизм в пейзаже на примере картин Винсента Ван Гога, Густава Климта, Клода Моне, Эдварда Мунка, Поля Гогена, Мориса Дени и Фердинанда Ходлера.

Экспозиция организована совместно с художественной галереей Онтарио в Торонто, что поэтоу на ней также представят классиков канадской школы 1920–1930-х: Тома Томсона, Эмили Карр и Лорен Харрис.

Эдвард Красински, Tate Liverpool





21 октября 2016 – 5 марта 2017

Эдвард Красински считается одним из самых выдающихся художников Восточной Европы XX века. Красински в своих работах иронизировал, играя на конфликте между предметами повседневного быта и традиционными формами искусства. До 5 марта в ливерпульской галерее Tate проходит первая британская ретроспектива работ польского художника. В рамках ретроспективы Эдварда Красински в Tate Liverpool выставлен знаменитый цикл "Интервенции".

Амедео Модильяни, Tate Modern





23 ноября 2017 – 2 апреля 2018

Культовый художник рубежа XIX–XX веков и вечный противник Пабло Пикассо Амадео Модильяни всегда ставил в центре своего творчества человека. И хотя и сохранилось несколько его пейзажей, художника никогда не интересовали натюрморты и сама принадлежность к какому-то определенному художественному жанру. Сегодня Модильяни помнят как экспрессиониста, но при жизни художник не принадлежал ни к одному течению, что совсем не способствовало его популярности. Как известно, Модильяни так и не получил признания при жизни. Тем не менее, сейчас работы художника бьют рекорды продаж. В 2010 году картины Модильяни продали на аукционах Sotheby's за $60,6 и $68,9 миллиона. Два года назад "Лежащая обнаженная" ушла на аукционе Christie's за $170,4 миллиона.

Дэвид Хокни, Tate Britain





9 февраля – 29 мая 2017

Видный британский художник XX века Дэвид Хокни большую часть своей жизни провел в Калифорнии. Американским пейзажам посвящена и большая часть работ Хокни. Британец был в числе первых, кто взглянул на пейзаж через призму поп-арта, изображая на холстах голливудские коттеджы, бассейны и поливочные системы.

Дэвида Хокни и лондонскую галерею Tate связывает многолетняя дружба. 9 лет назад художник подарил галерее свою самую большую картину "Высокие деревья близ Уортера". В рамках ретроспективы работ Дэвида Хокни в Tate Britain покажут ключевые произведения художника, которые он создал за 60 лет, включая пейзажи родного Йоркшира.

Artist Rooms: Рой Лихтенштейн в фокусе, Tate Liverpool





22 сентября 2017 – 10 июня 2018

Легенда поп-арта Рой Лихтенштейн завоевал успех благодаря тем своим работам, для создания которых использовал вырезки из комиксов и популярных мультфильмов 60-х. Их художник увеличивал до размеров традиционной картины, размышляя о превращении товара в полноценное произведение искусства.

С конца сентября 20 работ одной из величайших фигур поп-арта Роя Лихтенштейна можно будет увидеть в галерее Tate в Ливерпуле.

Дали/ Дюшан, Королевская академия художеств в Лондоне





7 октября 2017 – 3 января 2018

Мало кто знает, но отец концептуального искусства и редимейда Марсель Дюшан и самый знаменитый сюрреалист в истории Сальвадор Дали были хорошими друзьями. В рамках лондонской выставки Дали и Дюшана расскажут о ключевых моментах в творчестве художников и пересечении их взглядов на искусство.

В экспозиции участвуют картины "Первые дни весны" 1929 года, когда Дали только присоединился к движению сюрреалистов, и "Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря", которую художник написал уже после изгнания из общества сюрреалистов и своего знаменитого заявления: "Сюрреализм – это я".

Во время выставки можно будет увидеть и репродукцию "Фонтана" Марселя Дюшана 1964 года, одного из величайших произведений искусства XX века, которое повлияло на развитие целого ряда художественных течений.

"Шедевры современного искусства – Коллекция С. И. Щукина",

Fondation Louis Vuitton





22 октября 2016 – 5 марта 2017

Сергей Щукин – дальновидный русский коллекционер французского сорвеменного искусства, которого считают одним из главных покровителей искусства начала XX века. В своей коллекции Щукин собрал работы Моне, Сезанна, Гогена, Руссо, Матисса, Пикассо, Дега, Ренуара, Тулуз-Лотрека и Ван Гога. По оценкам аукционного дома Sotheby's, стоимость коллекции Сергея Ивановича Щукина на 2012 год составляла $8,5 миллиарда.

В рамках Года культурного туризма России и Франции модный дом Louis Vuitton отдал дань русскому коллекционеру и выставил главные экземпляры из его собрания в Fondation Louis Vuitton в Париже. Выставка стала настолько популярной, что ее решили продлить вплоть до 5 марта.

"По направлению к источнику", Музей "Гараж"





1 февраля – 23 апреля 2017

Архив "Гаража" представляет собой крупнейшую в России коллекцию русского искусства с 50-х годов до наших дней, в которую на данный момент входит больше 400 тысяч работ. В рамках проекта "По направлению к источнику" Вячеслав Курицын, Владимир Логутов, Адрей Монастырский, Кирилл Савченков и Ольга Чернышева заново осмыслили архив "Гаража". Художники и кураторы пришли к выводу, что огромное количество советских художников пыталось использовать искусство как способ документации в противовес цензуре и искажению исторических фактов. Новая выставка "Гаража" посвящена проблеме субъективности, а также роли политики и истории в искусстве на основе работ андеграундных художников Советского Союза.

"Революция: Русское искусство 1917–1932",

Королевская академия художеств в Лондоне





11 февраля – 17 апреля 2017

В этом году исполняется сто лет октябрьской революции 1917 года. Специально к знаменательной дате Королевская академия художеств в Лондоне попыталась взглянуть на революцию через призму работ русских художников, написанных до начала 30-х годов. В экспозицию Королевской академии художеств в Лондоне вошли работы Кандинского, Малевича, Шагала и Родченко.

"Фрэнсис Бэкон. Невидимые комнаты",

Государственная Галерея Штутгарта





7 октября 2016 – 1 августа 2017

Государственная галерея Штутгарта выставляет в своих стенах работы британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, мастера фигуративной живописи. Излюбленной формой Бэкона были триптихи, часть которых художник сжег из перфекционизма. К 2017 году сохранилось лишь 28 триптихов Бэкона, часть которых до 1 августа можно увидеть в Государственной галерея Штутгарта в Германии.

Всего в выставку вошло 40 ключевых и редких работ британского художника. Это также первая выставка, которая пытается систематически выстроить изобразительную стратегию в творчестве Фрэнсиса Бэкона.

"Рисунки Климта и Шиле из собрания музея Альбертина",

ГМИИ им. А. С. Пушкина





Середина октября 2017 – середина января 2018

Густав Климт и Эгон Шиле – два величайших художника в истории австрийского искусства. В середине октября Пушкинский музей покажет около 120 работ Климта и Шиле, выполненных в графике. Покажут в стенах музея и работы другого австрийского графика Альфреда Кубина, который писал работы по мотивам своих фантастических снов. В своем творчестве Кубин цитировал Франсиско Гойя и Эдварда Мунка. А в 1909 году вместе с Василием Кандинским, Карлом Хофером и рядом других художников стал соучредителем «Нового мюнхенского художественного объединения».

Точные даты проведения выставки пока не сообщаются.

Documenta 14, Кассель и Афины





8 апреля – 16 июля 2017 – В Афинах

10 июня – 17 сентября 2017 – в Касселе

Одна из крупнейших выставок современного искусства documenta существует с 1955 года и проходит только раз в пять лет в Касселе, Германия. В этом году состоится вот уже 14-я по счету documenta, которую по политическим причинам частично перенесли в греческие Афины.

Тема documenta 14 звучит как Learning From Athens ("Учиться у Афин") и выбрана не просто так. По словам одного из пяти кураторов выставки Адама Шимчика, решение о переносе выставки связано с разногласиями между Германией и Грецией.

"Выставка обращается к таким проблемам между Грецией и Германией, как враждебное отношение к запретам, которое вполне понятно, и прочим сложностям, но центром экспозиции станут не они. Афины – настоящая метрополия Средиземного моря, которая сообщается с другими странами посредством воды. Этот город граничит с Турцией, принимает поток мигрантов отовсюду: из Азии, Африки и других мест. Афинам приходится сталкиваться с большим спектром проблем, чем Европе, и, надеюсь, это найдет отражение в выставке. Афины кажутся мне порталом или границей, где люди, пришедшие из самых разных мест, становятся видимыми", – комментировал тему выставки Шимчик.

Приобрести билеты на documenta 14 можно уже сейчас.

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57-я Венецианская биеннале, Венеция





13 мая – 26 ноября 2017

Удачное совпадение: в 2017 году пройдут сразу две крупнейшие выставки современного искусства, одна из которых – 57-я Венецианская биеннале. Темой экспозиции этого года стало выражение Viva arte viva ("Да здравствует живое искусство!").

"В мире, полном конфликтов и потрясений, где гуманизм поставлен под угрозу, искусство – самая драгоценная часть человека", – объяснила выбор темы куратор 57-й Венецианской биеннале Кристин Масель. Она же известна как основатель отдела современного искусства и перспективного творчества в парижском Центре Помпиду, постоянным куратором которого является с 2000 года.

В Венецианской биеннале этого года примут участие художники из Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы и России. Помимо экспозиций в рамках биеннале будут проходить "открытые столы", во время которых участники и организаторы выставки обсудят искусство и творчество некоторых художников с посетителями.

Основная экспозиция пройдет в Арсенале и Центральном павильоне парка "Венецианские сады".