Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо

В первый понедельник мая проходит самое ожидаемое модное событие года – бал Института костюма и приуроченная к нему выставка. Традиционно все внимание прессы приковано к красной дорожке, куда звезды приходят в самых экстравагантных нарядах haute couture, которые они бы не рискнули надеть на другие мероприятия. Из-за этого сама экспозиция зачастую остается без внимания.

И зря. В этом году, впервые с 1983-го, выставка посвящена одному действующему дизайнеру – Рей Кавакубо и ее марке Comme des Garçons. Она включает в себя более 150 предметов одежды, разработанных в период с 1980-х годов по настоящее время. Цель выставки – представить широкой публике авангардные идеи дизайнера и рассказать об ее отношении к моде как к продолжению тела.

"Сезон за сезоном, коллекция за коллекцией она переворачивает традиционные представления о красоте и разрушает общепринятые характеристики предмета моды, – отзывается о дизайнере куратор выставки Эндрю Болтон. – Ее понятие моды не только выделяется в истории одежды, но также не подлежит определению или интерпретации".

Выставка разделена на девять тем, каждая из которых рассматривает двойственность проектов Кавакубо, которые создаются на стыке моды и искусства. Название каждой из тем – пара антонимов "Отсутствие/Присутствие", "Мода/Антимода", "Тогда и сейчас". Предметы большей частью сгруппированы по цветам, чтобы подчеркнуть единую связь всех ее работ вне зависимости от времени. Ни один из экспонатов не подписан – это было решение Эндрю Болтона, который хотел, чтобы посетителей ничего не отвлекало от самого дизайна.

Выставка откроется для публики 4 мая и продлится до 4 сентября 2017 года.