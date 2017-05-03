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Культура / Искусство

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо

Самая обсуждаемая экспозиция этого года – Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо

В первый понедельник мая проходит самое ожидаемое модное событие года – бал Института костюма и приуроченная к нему выставка. Традиционно все внимание прессы приковано к красной дорожке, куда звезды приходят в самых экстравагантных нарядах haute couture, которые они бы не рискнули надеть на другие мероприятия. Из-за этого сама экспозиция зачастую остается без внимания.

И зря. В этом году, впервые с 1983-го, выставка посвящена одному действующему дизайнеру – Рей Кавакубо и ее марке Comme des Garçons. Она включает в себя более 150 предметов одежды, разработанных в период с 1980-х годов по настоящее время. Цель выставки – представить широкой публике авангардные идеи дизайнера и рассказать об ее отношении к моде как к продолжению тела.

"Сезон за сезоном, коллекция за коллекцией она переворачивает традиционные представления о красоте и разрушает общепринятые характеристики предмета моды, – отзывается о дизайнере куратор выставки Эндрю Болтон. – Ее понятие моды не только выделяется в истории одежды, но также не подлежит определению или интерпретации".

Выставка разделена на девять тем, каждая из которых рассматривает двойственность проектов Кавакубо, которые создаются на стыке моды и искусства. Название каждой из тем – пара антонимов "Отсутствие/Присутствие", "Мода/Антимода", "Тогда и сейчас". Предметы большей частью сгруппированы по цветам, чтобы подчеркнуть единую связь всех ее работ вне зависимости от времени. Ни один из экспонатов не подписан – это было решение Эндрю Болтона, который хотел, чтобы посетителей ничего не отвлекало от самого дизайна.

Выставка откроется для публики 4 мая и продлится до 4 сентября 2017 года.

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 1)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 2)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 3)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 4)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 5)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 6)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 7)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 8)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 9)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 10)

Как выглядит выставка, посвященная Рей Кавакубо (фото 11)

Buro247.kz

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