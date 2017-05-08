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Культура / Искусство

Видеоанонс Виктора и Елены Воробьевых к 57-й Венецианской биеннале

Воробьевы покажут работу 1996 года - "Художник спит"

Видеоанонс Виктора и Елены Воробьевых к 57-й Венецианской биеннале

Казахстанский дуэт был приглашен к участию руководителем Венецианской Биеннале 2017 года и по совместительству главным куратором Парижского Центра Помпиду Кристин Масель. Тематика биеннале этого года звучит как VIVA ARTE VIVA, что в переводе с итальянского означает "Да здравствует живое искусство!". Впервые художники из Центральной Азии будут представлены в основном павильоне биеннале в Джардини. Елена и Виктор Воробьевы представят свою работу "Художник спит"

В преддверие выставки организаторы попросили каждого участника биеннале создать небольшое видео, в котором они рассказали бы о себе и своей работе. 57-я Венецианская биеннале стартует 13 мая.

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