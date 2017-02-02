Первая персональная выставка "Пикассо 1932"

Tate Modern планирует провести первую персональную выставку Пабло Пикассо

В экспозицию войдет более ста работ великого кубиста, которые он написал в течение одного года, поворотного для него, в карьере и личной жизни. Выставка "Пикассо 1932" расскажет о периоде, когда он утвердил себя в статусе одного из самых значимых деятелей искусства XX века и вышел на новый уровень. И во многом это случилось благодаря его музе Марии-Терезе Вальтер. Именно с ее образа Пикассо всего за день написал одну из своих величайших картин "Сон". Вальтер была единственной женщиной, которую художник писал в другой технике, ее черты – не резкие, а округлые, что сделало работу очень чувственной. "Сон" – также самая дорогая картина Пабло Пикассо. Четыре года назад за $155 миллионов полотно приобрел коллекционер Стивен Коэн, который предоставит картину Tate Modern для ее первого показа в Великобритании.

Выставка "Пикассо 1932" пройдет в Tate Modern с 8 марта по 9 сентября 2018 года.