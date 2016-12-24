В Риме открылась выставка Аниша Капура

Впервые за 10 лет

Один из известнейших художников современности Аниш Капур впервые за 10 лет вернулся с выставкой в Италию

Персональная выставка Аниша Капура открылась в Римском музее современного искусства (MACRO). Всего в экспозицию вошли 30 работ, 24 из которых никогда не выставлялись ранее. Ее куратором выступил Марио Кодогнато, который привез в Рим работы с помощью которых можно проследить ключевые моменты в творчестве Капура за последние годы.

Среди них произведения с прошлогодней экспозиции Капура в Версале, "Первое молоко" и "Внутренние объекты в трех частях", представляющие собой "внутренности" из окрашенного силикона, а также и цикл зеркальных работ художника, одна из самых популярных его экспозиций.

Выставка продлится в Риме до 17 апреля.