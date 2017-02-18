В мае

Аниш Капур привезет свой знаменитый круговорот "Падение" в Нью-Йорк

Капур представил свою работу "Падение" (Descension) ровно два года назад на биеннале индийского искусства Кочи-Музирис. Известный своими масштабными инсталляциями, художник тогда высверлил в полу круглый стальной бассейн. На протяжении выставки в бассейне при помощи электромотора происходил непрерывный круговорот темной, почти черной воды. По замыслу Капура он олицетворяет переход от реального к параллельным мирам. Контраст между двумя мирами подчеркивала спокойная гладь океана.

Позже "Падение" Капура перекочевало в заброшенный кинотеатр Италии, позже в Версаль, а в начале мая переедет в Бруклин. Инсталляцию впервые покажут в Северной Америке. Что примечательно, каждая из стран, где хоть раз выставлялось "Падение", когда-либо уходила под воду. Так, рядом с местом проведения индийской биеннале некогда легендарный город Музирис ушел под воду после катаклизмов. Одной из главных проблем Италии многие годы остается затопление Венеции, прошлогоднее наводнение в Париже стало самым масштабным во Франции за последние 30 лет, а Нью-Йорк на время уходил под воду во время урагана Сэнди.

В США "Падение" Аниша Капура диаметром 26 футов разместится у парка близ Бруклинского моста, который часто оказывается в зоне затоплений.

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