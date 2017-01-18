В Астане пройдет выставка фотографа Жан-Франсуа Розье 

В Дворце мира и согласия

21 января в астанинском Дворце мира и согласия откроется выставка французского фотографа Жан-Франсуа Розье, работающего в стилистике гиперфотографии

Проект "Гиперфото" художник начал в 2002 году. Его основой служат снимки города и архитектуры, многократно модифицированные и трансформированные. Каждую работу Розье создает в течение долгого времени, накладывая изображения друг на друга, дублируя отдельные элементы и меняя перспективу. Идея начать проект пришла фотографу после того, как он заметил, что многие люди тратят всего лишь несколько секунд на просмотр фотографии. Поэтому его основной целью стало достичь такой глубины изображения, что смотрящему потребовалось бы как минимум несколько минут, чтобы полностью изучить снимок.

В Астане будут представлены как старые, так и новые работы. Среди них также будет цикл из 30 снимков, посвященных Астане - их художник сделал в мае 2016 года. Открытие экспозиции пройдет 21 января, увидеть работы можно будет до 12 февраля.